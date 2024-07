Der Autozulieferer ZF kündigte an, bis Ende 2028 zwischen 11.000 und 14.000 Stellen in Deutschland streichen zu wollen. Dafür plant ZF die Gründung mehrerer Standortverbunde mit schlankeren Strukturen. In welchem Umfang Reduzierungen an den Standorten vorgesehen seien, werde nun konkretisiert.