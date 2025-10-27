«Unterm Strich ist herausgekommen, dass es jetzt gilt, die Ärmel hochzukrempeln und Gas zu geben, damit man wieder das Unternehmen wird, das stark ist und in die Zukunft gehen kann», sagte Betriebsrat Sisamci. Wichtig sei jedoch, dass die Politik jetzt liefern müsse und sich dafür einsetze, dass auch Hybride, Range Extender oder synthetische Kraftstoffe nach 2035 zulässig sind. «Damit hätte man die Chance, bei bestehenden, aber auch neuen Kunden Aufträge zu generieren, um die Talsohle zu verlassen», sagte Selzer. Diese Hoffnung sei auch bei den Kollegen «spürbar angekommen»./ksp/DP/he