Sorgenkind des Konzerns ist aktuell vor allem die Division E. Die Kernsparte, die neben elektrischen und hybriden Antrieben auch Verbrenner entwickelt und produziert, steht im Zentrum der Restrukturierung. Die operative Entwicklung der Sparte habe sich im Vergleich zum Vorjahr dabei signifikant verbessert und liege im Plan des Restrukturierungsprogramms, das auch 2026 konsequent in all seinen Elementen weitergeführt werde, teilte der Konzern weiter mit.