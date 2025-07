Am Dienstag waren Beschäftigte bundesweit auf die Strasse gegangen, um ein Zeichen gegen eine Verschärfung der Sparmassnahmen zu setzen. Mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter protestierten - sowohl am Hauptsitz in Friedrichshafen als auch an anderen deutschen Standorten wie Schweinfurt und Saarbrücken. Dabei ging es auch um die Zukunft der Antriebssparte. Am Mittwoch tagte der Aufsichtsrat des Stiftungsunternehmens.