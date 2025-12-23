Erlös für Schuldenabbau

Die Transaktion ermögliche es dem Zulieferer, seine Ressourcen auf Kerntechnologien wie Fahrwerk, Antrieb, Nutzfahrzeug und industrielle Anwendungen konzentrieren zu können, in denen man global führend sei, sagte Miedreich. Harman-Manager Christian Sobottka sagte, die Übernahme der ZF-Einheit sei ein strategischer Schritt, um eine besser vernetzte Zukunft mit intelligenteren und sichereren Fahrzeugen zu ermöglichen, die auf die Bedürfnisse von Fahrern und Passagieren reagierten.