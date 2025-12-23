Sobottka sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Wenn Daten aus dem Innenraum eines Fahrzeugs mit denen der Assistenzsysteme künftig noch besser kombiniert werden, hilft das, die Fahrsicherheit zu erhöhen.» Unterhaltungssysteme und Fahrerassistenzsysteme würden langsam zusammenwachsen und immer mehr von einem Rechner im Auto gesteuert. Der globale Markt für sogenannte In-Dash Elektronik im Auto beträgt aktuell ungefähr 50 Milliarden US-Dollar. «Er wird in den nächsten zehn Jahren auf bis zu 150 Milliarden US-Dollar anwachsen.»