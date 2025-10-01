So soll unter anderem die für April 2026 vorgesehene tarifliche Lohnerhöhung in Höhe von 3,1 Prozent auf Oktober verschoben werden, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Für die Beschäftigten der «Division E» in Deutschland sowie an den Standorten Schweinfurt und Friedrichshafen im Betrieb Z (Verwaltung, Forschung und Entwicklung) wird die wöchentliche Arbeitszeit bis Ende 2027 um in der Regel rund 7 Prozent reduziert. Dann wird nur noch 32,5 Stunden in der Woche gearbeitet, wie Personalvorständin Lea Corzilius mitteilte. Das führt zu Gehaltseinbussen.