Im Rahmen der Transaktion sollen maximal 960'411 Anteile zum Preis von 112,16 Franken ausgegeben werden.
Die Zeichnungsfrist läuft vom 10. November bis am 21. November 2025. Jedem bisherigen Anteil wird ein Bezugsrecht zugeteilt, zehn Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einem neuen Anteil. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 28. November 2025.
Der Erlös soll vor allem für die Finanzierung laufender Bauprojekte sowie für allfällige Zukäufe eingesetzt werden, wie die Zurich-Tochter am Donnerstagabend mitteilte.
