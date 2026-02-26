Mit den laufenden Bauprojekten sieht sich die Fondsleitung im Plan. So sei etwa die Immobilie am Liebenauweg in Luzern fertiggestellt und vollvermietet und der Bau an der Baarerstrasse in Zug werde Anfang 2026 abgeschlossen. An der Glatt-/Grosswiesenstrasse in Zürich wird derweil mit der Fertigstellung der Bautätigkeit im ersten Quartal 2027 gerechnet.