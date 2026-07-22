Die spanische Grossbank Santander hat im zweiten Quartal dank höherer Zinsen und anderer Erträge Kurs auf mehr Gewinn im Gesamtjahr gehalten. Unter dem Strich verdiente das Institut gut 3,5 Milliarden Euro und damit drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch in Madrid mitteilte. Damit übertraf es durchweg die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Für die Santander-Aktie ging es an der Börse nach anfänglichen Kursverlusten zuletzt klar aufwärts.