So liegen gemäss der am Dienstag veröffentlichten Auswertung die Richtzinsen von dreijährigen Festhypotheken gegenüber den zehnjährigen Festhypotheken per Ende Juni nahezu gleichauf. Konkret notiere der Richtzins für zehnjährige Festhypotheken per Ende Juni bei 2,83 Prozent. Anfang des Jahres waren es noch 3 Prozent. Im selben Zeitraum stieg der Richtsatz für dreijährige Festhypotheken im Schnitt auf 2,71 Prozent.