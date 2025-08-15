Die Befürwortenden betonen dagegen, dass das aktuelle System für die Konsumentinnen und Konsumenten zu kostspielig und zu komplex sei. Um diesem Argument Rechnung zu tragen, reichte die RK-S ein Postulat ein. Stimmt der Ständerat diesem zu, muss der Bundesrat prüfen, ob die Stärkung der bestehenden Schlichtungs- und Ombudsverfahren eine zweckmässige Alternative zum Ausbau der Verbandsklage darstellen könnte.