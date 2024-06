Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat am Wochenende mit einer Panne bei der Banking-App zu kämpfen gehabt. Manchen Kunden wurden am Samstag in der App Kontodaten von fremden Personen angezeigt. Die Bank reagierte laut eigenen Aussagen «umgehend» und sorgt nun dafür, dass so etwas künftig nicht mehr passiert.