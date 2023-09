Das Papier habe ein Coupon von 4,467 Prozent, verfüge über ein Anleihenrating von Aa2 der Ratingagentur Moody's und der Emissionspreis betrage 100 Prozent, hiess es weiter. Die Liberierung des Papiers an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange erfolge am 15. September (ISIN: CH1290222392).