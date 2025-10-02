Hochberg leitet bei der ZKB derzeit den Bereich Multi Asset Solutions im Asset Management mit einem Anlagevolumen von rund 40 Milliarden Franken, wie die Kantonalbank am Donnerstag mitteilte. Zudem doziert sie an der Universität Zürich am Lehrstuhl für Banking und Finance. Vor ihrem Eintritt in die ZKB war die schweizerisch-deutsche Doppelbürgerin während fast 20 Jahren in verschiedenen Führungspositionen bei der Credit Suisse tätig.