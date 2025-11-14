Pellizzari ist derzeit Leiter des Nachhaltigkeitsbereichs «ESG Strategie & Development». Zuvor arbeitete er über zwölf Jahre bei RobecoSAM und Robeco, zwei auf nachhaltige Anlagen spezialisierten Vermögensverwaltern. Zuletzt war er Leiter Strategisches Produktmanagement. Der Rekrutierungsprozess für die Nachfolge von Pellizzari als Leiter des ESG-Bereichs wird laut ZKB zeitnah gestartet.