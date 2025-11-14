Pellizzari ist derzeit Leiter des Nachhaltigkeitsbereichs «ESG Strategie & Development». Zuvor arbeitete er über zwölf Jahre bei RobecoSAM und Robeco, zwei auf nachhaltige Anlagen spezialisierten Vermögensverwaltern. Zuletzt war er Leiter Strategisches Produktmanagement. Der Rekrutierungsprozess für die Nachfolge von Pellizzari als Leiter des ESG-Bereichs wird laut ZKB zeitnah gestartet.
Unter Böcklis Leitung habe sich der Bereich für indexbasierten Anlagelösungen seit 2010 zu einer tragenden Säule der Vermögensverwaltung entwickelt, heisst es weiter. Den Angaben zufolge zählt der Bereich heute über 185 Milliarden Franken an verwalteten Vermögen.
jl/to
(AWP)