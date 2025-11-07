Rüegg hat die Leitung des Bereichs Multi Asset Solutions bereits seit Anfang November interimistisch inne, wie die ZKB am Freitag mitteilte. Der 38-Jährige leitet laut den Angaben seit 2019 das Quant-Multi-Asset-Team der ZKB und trägt die Performanceverantwortung für die Systematic-Multi-Asset-Mandate. Insgesamt verfüge Rüegg über mehr als 14 Jahre Erfahrung im Asset Management der Zürcher Kantonalbank, so die Mitteilung.