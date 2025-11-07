Rüegg hat die Leitung des Bereichs Multi Asset Solutions bereits seit Anfang November interimistisch inne, wie die ZKB am Freitag mitteilte. Der 38-Jährige leitet laut den Angaben seit 2019 das Quant-Multi-Asset-Team der ZKB und trägt die Performanceverantwortung für die Systematic-Multi-Asset-Mandate. Insgesamt verfüge Rüegg über mehr als 14 Jahre Erfahrung im Asset Management der Zürcher Kantonalbank, so die Mitteilung.
Der Bereich Multi Asset Solutions umfasst unter anderem die Swisscanto Portfolio- und Vorsorgefonds sowie das gemischte Spezialmandatsgeschäft für Institutionelle und grosse Privatkunden. Mit einem Anlagevolumen von über 40 Milliarden Franken sei das Team zur zweitgrössten Multi-Asset-Managerin der Schweiz avanciert, schreibt die ZKB.
tp/to
(AWP)