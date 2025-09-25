Reist ist derzeit Geschäftsleitungsmitglied bei Raiffeisen Schweiz, wo er das Departement Firmenkunden, Treasury & Markets leitet, wie die ZKB am Donnerstagabend mitteilte. Er verfüge über eine langjährige Fach- und Führungserfahrung im Banking, insbesondere in den für seine neue Rolle relevanten Bereichen, betont die ZKB. Vor seiner Funktion bei Raiffeisen war er bereits von 2010 bis 2020 in diversen Leitungsfunktionen bei der ZKB tätig gewesen.