Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) kündigt eine Bail-in-Anleihe über 500 Millionen Euro vorzeitig. Die am 15. September 2023 emittierte Anleihe wird am 15. September 2026 zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt. Die Bank übt dazu die vertraglich vorgesehene Kündigungsoption aus, wie sie am Donnerstag mitteilte.