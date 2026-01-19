Die Laufzeit des Papiers beträgt fünf Jahre und endet am 26. Januar 2031. Die ZKB agiert zusammen mit BNP Paribas, Deutsche Bank und UBS als gemeinsame Federführer. Der Coupon wird mit 2,95 Prozent fixiert. Die Nachfrage sei sehr gut gewesen. Die Bücher hätten sich auf über zwei Milliarden Euro belaufen, teilte die Bank weiter mit.