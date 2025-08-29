Den Rückgang konnte die Bank mit den anderen Ertragsfeldern mehr als ausgleichen. So stieg der Erfolg aus dem Geschäft mit Kommissionen und Dienstleistungen um 4,2 Prozent auf 530 Millionen Franken. Dies sei vor allem auf den Anstieg im Kommissionsertrag aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft zurückzuführen.