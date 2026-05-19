Das Interesse an den eigenen vier Wänden scheine seinen Höhepunkt zudem vorerst überschritten zu haben. Dies spiegle sich auch in den neu aktivierten Suchabos für Eigenheime wider. Zusätzlich wirke sich ein Mix aus leicht gestiegenen langfristigen Hypozinsen und ein nicht mehr ganz so heiss laufender Arbeitsmarkt dämpfend auf die Nachfrage aus.