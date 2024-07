Die ZKB habe den Verkauf im Rahmen einer Überprüfung ihrer Strategie beschlossen, teilten die grösste Schweizer Kantonalbank sowie die LLB am Dienstag in separaten Mitteilungen mit. Die Übernahme der ZKB Österreich durch die LLB mit Standorten in Salzburg und Wien umfasst Kundenvermögen in Höhe von rund 3,1 Milliarden Euro. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.