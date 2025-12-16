Der nächste langfristige EU-Haushalt soll für den Zeitraum von 2028 bis Ende 2034 gelten und Ausgaben in Höhe von rund zwei Billionen Euro ermöglichen. Das sind etwa 700 Milliarden Euro mehr als derzeit für die laufende siebenjährige Budgetperiode veranschlagt sind. Die bisherigen Rabattregeln soll es nach Willen der EU-Kommission künftig eigentlich nicht mehr geben. Nach eigenen Angaben erhält Deutschland inflationsbereinigt derzeit eine Beitragsermässigung in Höhe von 3,67 Milliarden Euro pro Jahr./aha/DP/jha