Im März hatte bereits der Konkurrent Fedex mit Verweis auf die unsichere Wirtschaftslage in den USA seine Jahresziele gesenkt. Die DHL Group als deutscher Konkurrent will am Mittwoch ihren Quartalsbericht vorlegen. Bei UPS ist es aber nicht nur die US-Zollpolitik, die Unsicherheiten birgt. Gleichzeitig will der Konzern momentan, sein Zustellnetz verkleinern, um es an die zurückgegangenen Sendungsmengen anzupassen.