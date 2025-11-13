Gemäss Bloomberg will Trump mit einer grossen Entourage anreisen. Die Pläne sollen ein Resultat der verbesserten Beziehungen nach den Fortschritten in den Zollverhandlungen sein. Das WEF hatte bereits im Vorfeld die Einladung an den US-Präsidenten bestätigt. Die Teilnehmerliste gibt es aber erst eine Woche vor dem Beginn bekannt.