LINDT&SPRÜNGLI: Die US-Zollerhöhungen auf Importe aus der Schweiz und weiteren europäischen Ländern haben nur begrenzte unmittelbare Auswirkungen auf Lindt&Sprüngli. Der überwiegende Teil der in den USA verkauften Lindt-Produkte wird lokal in unserem Produktionswerk in Stratham, New Hampshire, hergestellt. Produkte aus Europa machen nur einen kleinen Teil unseres Gesamtvolumens in den USA aus. Wir evaluieren derzeit verschiedene Optionen, wie wir mit den Zöllen künftig umgehen.