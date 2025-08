Zum Halbjahr hat VAT 14 Prozent seines Umsatzes in den USA erzielt. Dagegen entfielen 74 Prozent auf den asiatischen Markt. Produktionskapazitäten in den USA habe VAT keine. Aktuell verfüge VAT mit den Werken in der Schweiz und Malaysia über genügend Produktionskapazitäten, sodass keine weiteren Werke in der absehbaren Zukunft geplant seien.