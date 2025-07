Auch der japanische Autobauer Toyota kam im abgelaufenen Quartal in den Vereinigten Staaten auf ein Plus von sieben Prozent - doch im Juni stagnierte der Absatz. «Von Ende März bis Anfang Mai hatten wir eine Menge Vorzieheffekte - ich glaube, die ganze Branche», sagte der Leiter von Toyotas US-Markenvertrieb, David Christ, vor Journalisten. Seitdem sei das Verkaufstempo zu dem zurückgekehrt, was er als normal bezeichnen würde.