Aufwind in der Industrie?

Für einen Lichtblick sorgen die jüngsten Produktionsdaten: Von Juni auf Juli des laufenden Jahres legte die Fertigung in den Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland unerwartet kräftig um 1,3 Prozent zu. Dies ist zugleich der erste Anstieg der Fertigung seit März. Das Statistische Bundesamt revidierte zudem seine Daten für Juni: Demnach wurde im Vergleich zum Vormonat nur 0,1 Prozent weniger produziert. Anhand vorläufiger Daten hatten die Statistiker für Juni ein Minus von 1,9 Prozent errechnet.