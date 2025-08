An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Die Diageo-Aktie gewann in London zeitweise sieben Prozent und gehörte zu den stärksten Titeln im britischen Leitindex FTSE 100 . Zuletzt lag sie nur noch mit rund zweieinhalb Prozent im Plus und wurde immer noch mehr als ein Viertel billiger gehandelt als zum Jahreswechsel.