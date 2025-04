Dabei überraschten die ersten drei Monate des Jahres positiv: Nicht nur in Europas grösster Volkswirtschaft Deutschland wuchs das Bruttoinlandprodukt (BIP) leicht mit einem Plus von 0,2 Prozent zum Vorquartal. Auch in der Europäischen Union (plus 0,3 Prozent) und im Euroraum insgesamt (plus 0,4 Prozent) legte die Wirtschaftsleitung deutlicher zu als erwartet.