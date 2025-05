Die Regierung in Peking peilt dieses Jahr eine Inflationsrate von «rund zwei Prozent» an. Allerdings belasten die schwache Nachfrage infolge der Immobilienkrise in China und die hohe Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen die Wirtschaftsleistung - das drückt wiederum auf die Preise. Zuletzt verkündete Chinas Zentralbank Zinssenkungen, damit Geschäftsbanken mehr Kredite ausgeben können, um so die Konjunktur anzukurbeln.