Der US-Autoriese General Motors (GM) hat wegen der US-Zölle auf Importe seine Finanzprognosen ausgesetzt und will seine milliardenschweren Aktienrückkäufe grossteils einfrieren. Unternehmenschefin Mary Barra verschob zudem angesichts anstehender Änderungen bei Zöllen kurzerhand eine für Dienstag geplante Telefonkonferenz mit Investoren und Analysten um zwei Tage, wie der Konzern in Detroit mitteilte. Es gebe Medienberichte zu Neuigkeiten in Sachen Handelspolitik, hiess es zur Begründung. Die GM-Aktie sackte im vorbörslichen US-Handel um gut drei Prozent ab.