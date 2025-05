Das Weisse Haus hat scharfe Kritik daran geäussert, dass ein Bundesgericht weite Teile der von US-Präsident Donald Trump erlassenen Zölle als rechtswidrig eingestuft hat. Die Richter des zuständigen Gerichts für internationalen Handel in New York hätten «schamlos ihre richterliche Macht missbraucht, um die Entscheidungsgewalt von Präsident Trump an sich zu reissen», sagte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt in der US-Hauptstadt Washington. Die US-Regierung sei am vergangenen Abend erneut mit einem Beispiel richterlicher Übergriffigkeit konfrontiert worden.