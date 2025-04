Dass sowohl in den USA als auch am Morgen in Japan Renditen langlaufender Staatsanleihen deutlich zulegen, sei ein gefährliches Signal und könne ein Zeichen dafür sein, dass etablierte Safe-Haven-Positionen ihre Glaubwürdigkeit verlören, kommentierten die Volkswirte der Dekabank in einem Tagesausblick. Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management nannte die Anleiherenditen den «Lügendetektor für die Wirtschaftslage», der momentan ein anderes Ergebnis zeige, als es die US-Regierung wohl beabsichtige.