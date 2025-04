Der Dax hat am Donnerstag angesichts von Donald Trumps vorläufiger Kehrtwende im Zollstreit eine Erholungsrally gestartet. In der ersten Handelsstunde sprang der deutsche Leitindex bis zu acht Prozent auf 21.300 Punkte hoch - zuletzt lag das Plus noch bei sechs Prozent. Die Anleger reagierten damit auf die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Sonderzölle für zahlreiche Länder auszusetzen. Zuvor hatten schon die Aktienbörsen an der New Yorker Wall Street und in Ostasien zur Aufholjagd angesetzt.