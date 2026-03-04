2025 erreichte der Dax-Konzern organisch ein Erlösplus von 2,8 Prozent auf 4,93 Milliarden Euro und damit die im Herbst gesenkte eigene Prognose. Nominal fielen die Erlöse wegen Wechselkursbelastungen leicht. Als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieben im vergangenen Jahr 18,5 Prozent des Umsatzes hängen; das operative Ergebnis sank damit um rund 12 Prozent auf 913 Millionen Euro. Negative Sondereffekte etwa für den Portfolioumbau herausgerechnet, ergibt sich ein operativer Gewinn von etwas mehr als einer Milliarde Euro.
Das Ergebnis unter dem Strich sank um fast die Hälfte auf knapp 250 Millionen Euro. Das lag auch an Wertberichtigungen auf das Terpen-Geschäft, das verkauft wird, sowie auf die schwedische börsennotierte Beteiligung Swedencare. Die Belastungen sind seit Januar bekannt./mis/zb
(AWP)