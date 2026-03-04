Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise traut sich nach einem eher trägen organischen Wachstum 2025 im neuen Jahr bestenfalls eine moderate Beschleunigung zu. Der Umsatz dürfte 2026 aus eigener Kraft - also Übernahmen und Zukäufe sowie Wechselkurseffekte herausgerechnet - um 2,0 bis 4,0 Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die mittlere Analystenschätzung liegt bereits eher am oberen Ende der Spanne. Die Prognose berücksichtige auch die herausfordernde globale Nachfragesituation, geopolitische Unsicherheiten sowie die Auswirkungen inflationärer Zollentwicklungen auf das Kaufverhalten von Konsumenten, hiess es. Dabei dürfte der Umsatz organisch im ersten Quartal im Vergleich zum hohen Vorjahreswert im niedrigen einstelligen Bereich sinken.