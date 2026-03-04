2025 habe Symrise gerade im Schlussquartal vom starken organischen Wachstum der Sparte Scent & Care profitiert, in der es im Geschäft mit Düften für teure Parfüms sowie mit Düften etwa für Körperpflege- und Haushaltsprodukte gut gelaufen sei, schrieb Sloane weiter. Der Geschäftsbereich Taste Nutrition & Health rund um Zusätze etwa für Lebensmittel und Haustiernahrung habe gegen Ende des Jahres indes etwas schlechter abgeschnitten als am Markt erwartet. Während Zusätze für Getränke und würzige Snacks gefragt gewesen seien, leide das Geschäft mit Zusätzen für Heimtiernahrung weiter unter Preisdruck.