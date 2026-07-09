Nach seiner Reise durch Nordamerika betonte Bundespräsident Guy Parmelin die Erwartungshaltung des Bundesrates zur Einhaltung der Absichtserklärung vom vergangenen November durch die USA. Dies gelte «insbesondere für die zusätzlichen Zölle, die im Rahmen der laufenden Untersuchungen nach Section 301 zu erwarten sind», sagte Parmelin am Donnerstag zu Keystone-SDA.