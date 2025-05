Telefonat zwischen Sefcovic und Lutnick

Den Angaben der Sprecherin zufolge wurde bereits für diesen Montagnachmittag ein weiteres Telefonat zwischen EU-Handelskommissar Maros Sefcovic und US-Handelsminister Howard Lutnick vereinbart. Sefcovic hatte bereits am Freitag mit Lutnick gesprochen, kurz nachdem Trump völlig überraschend eine neue Drohung mit einem pauschalen Zollsatz von 50 Prozent auf Einfuhren aus der EU ausgesprochen hatte. Diese sollen nach Angaben von Trump vom Sonntag im Juli in Kraft treten, wenn es bis dahin keinen Deal mit der EU gibt. Am Freitag hatte er noch mit einer Einführung bereits im Juni gedroht.