Auch wenn die Kanadier nun allein feierten, sollen die ersten Fahrzeuge dem Plan nach am Montag über die Brücke rollen. Laut dem kanadischen Sender CBC läuft ein Drittel des gesamten Handels zwischen den USA und Kanada über den Handelskorridor in der Region, zu dem auch noch weitere Brücken und Tunnel gehören. Laut einer Mitteilung des US-Heimatschutzministeriums geht man davon aus, dass über die Brücke etwa 45 Prozent des kommerziellen Verkehrs in der Region Detroit laufen wird./apo/DP/he