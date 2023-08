Allerdings gibt es immer wieder auch die Sorge, dass zum Beispiel vertrauliche Informationen von Unternehmen in die Software hineingesogen werden könnten. Einige Firmen untersagten ihren Mitarbeitern deshalb die Nutzung von KI-Chatbots aus dem Netz. Für den Einsatz in Unternehmen wird die Software so programmiert, dass die Daten nicht nach draussen gelangen. Auch Zoom versicherte am Montag, die Daten würden selbst bei einer Zustimmung zum Teilen nicht zum Training von fremden KI-Modellen verwendet./so/DP/zb