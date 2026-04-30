Trump war in seinem Post nun voll des Lobes für das Königspaar - der Schritt erfolge «zu Ehren des Königs und der Königin des Vereinigten Königreichs, die soeben das Weisse Haus verlassen haben und bald in ihr wundervolles Land zurückkehren werden», schrieb der Republikaner, der als Fan des britischen Königshauses gilt. Er werde Zölle und Beschränkungen für Whisky aufheben, die die Zusammenarbeit zwischen Schottland und dem US-Bundesstaat Kentucky in diesem Bereich beträfen, erklärte Trump. Dabei erwähnte er auch Holzfässer, wurde allerdings nicht konkret.