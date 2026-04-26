Immer wieder holte der für wenig Zurückhaltung bekannte Republikaner gegen Starmer aus, kritisierte ihn etwa für die aus seiner Sicht fehlgeleitete Migrationspolitik. Die Beziehungen zu Grossbritannien seien immer die besten gewesen, «bis Keir kam», sagte er zuletzt etwa. Starmer sei eben kein Winston Churchill, stichelte er in herablassender Manier. Und selbst wenige Tage vor dem Besuch ist der US-Präsident kaum um Ruhe bemüht und schickt erneut Drohungen gen London. Reist der britische König nun also als Streitschlichter in die Vereinigten Staaten?