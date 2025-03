Der Onlinehändler About You fliegt im Zuge der Übernahme durch Zalando raus aus dem Nebenwerte-Index SDax . Weil der Streubesitz bei den Hamburger nun unter 10 Prozent liege, wird das Unternehmen durch den T-Sicherheitsdienstleister Secunet ersetztt, hatte die Deutsche-Börse-Tochter Stoxx Ltd. jüngst mitgeteilt. Die Umsetzung tritt an diesem Montag, 24. März, in Kraft.