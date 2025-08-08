Die Aktie der Züblin Immobilien Holding AG hat in den vergangenen Handelstagen eine deutliche Aufwärtsbewegung gezeigt. Das Unternehmen mit Sitz in Zürich ist auf den Besitz, die Bewirtschaftung und die Entwicklung von kommerziell genutzten Immobilien spezialisiert – vor allem Büro- und Gewerbeliegenschaften in der Schweiz. Das Portfolio umfasst vorwiegend Objekte in wirtschaftlich attraktiven Regionen wie Zürich, Bern und Genf.