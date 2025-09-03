Weiter hält die Zuger Finanzdirektion fest, dass sich 2026 die Ausgaben für den nationalen Finanzausgleich (NFA) voraussichtlich auf 467 Millionen Franken erhöhen werden. Das seien 36 Millionen mehr als im Vorjahr und der Kanton bleibe damit netto der grösste Beitragszahler. Für das Jahr 2029 rechne man gar mit 600 Millionen für den NFA.