1. Platz Kanton St. Gallen

Rapperswil-Jona

Hier ist man nahe an Zürich, schnell am Flughafen, der See liegt vor der Tür. Die Löhne sind höher als im Kantonsdurchschnitt, Arbeitsplätze gibt es vor Ort. Die Immobilienpreise sind, verglichen mit den umliegenden Kantonen Zürich und Schwyz, um einiges niedriger. Der Nachteil sind die höheren Kantonssteuern gegenüber den umliegenden Gemeinden in den Kantonen Zürich und Schwyz. Immerhin konnte seit der Fusion von Rapperswil und Jona im Jahr 2008 der Steuerfuss kontinuierlich gesenkt werden. Auch Roger Federer hat Gefallen gefunden an der «Riviera der Ostschweiz», wie sie manch einer nennt. Man kann den Baukränen zusehen, die gerade dabei sein, sein riesiges Anwesen vor der Stadteinfahrt aufzubauen. «Sein Zuzug hat uns einiges an PR gebracht», sagt Stadtpräsident Martin Stöckling, 49.