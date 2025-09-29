Die 44-Jährige werde Leiterin Projektentwicklung & Bauprojekte, so das Communiqué weiter. Aktuell ist Nauer laut den Angaben für Swiss Life Asset Management tätig, wo sie das Real Estate Development Team Deutschschweiz leitet. Davor habe sie als Projekt- und Teamleiterin bei einem Schweizer Immobiliendienstleister gearbeitet.